Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmi

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak Senaryo: İpek Sorak, Nuran Evren Şit Oyuncular: Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz Filmin Türü: Romantik Orijinal Adı: Aşk Tesadüfleri Sever 2 Yapımcı Firma: Hüzzam Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım Vizyon Tarihi: 31.01.2020
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24.7.2019 11:45:15. #1.13#
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