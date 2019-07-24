Son Dakika Haberleri: Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmi
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Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmi

1 saat önce

Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmi, System.String[]
2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bu defa Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak birlikte oturuyor. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini üstlendiği filmde, 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor.


Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak
Senaryo: İpek Sorak, Nuran Evren Şit
Oyuncular: Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Aşk Tesadüfleri Sever 2
Yapımcı Firma: Hüzzam Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 31.01.2020

Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Aşk Tesadüfleri Sever, Ömer Faruk Sorak, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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