"Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin Avrupa galası Paris'te yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen "Aşk Tesadüfleri Sever 2" filmin Avrupa galası yoğun ilgi gördü.

Paris'teki ünlü Grand Rex sinemasındaki galaya filmin oyuncuları Nesrin Cavadzade, Elif Doğan, Levent Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, yönetmenler Ömer Faruk Sorak ve eşi İpek Sorak'ın yanı sıra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, OECD Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Kültür ve Turizm Müşavir Özgür Semiz ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2", 2010 yapımı aynı adlı filmin devamı olarak sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Yönetmenler ve oyuncular, gala sonrası seyircilerle fotoğraf çektirdi ve soruları yanıtladı.

Ömer Faruk Sorak, filme ilişkin, "Çok sevdiğim bir söz var, 'yerel olmadan evrensen olunmaz'. Hem kendi insanımıza hem de dünyanın en ucra köşesindeki insana anlatabilecek çok hikayemiz var." dedi.

Filmin Yunanistan'da vizyona girebilmesi için bir şirket ile görüştüklerini ifade eden Sorak, "Önemli olan sadece Yunanistan'da değil bu hikayenin Türkiye'nin dışındaki tüm ülkelerde seyircilerle buluşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sorak, 31 Ocak'ta Türkiye'de vizyona giren film ile ilgili güzel yorumlar aldığını söyledi.

Bu filmin yabancıların Türkiye hakkındaki ön yargılarını kırmak için güzel bir fırsat olduğunun altını çizen Sorak, Türk filmlerinin ülkeler ve kültürler arasındaki etkileşimde etkili olduğunu belirtti.

İpek Sorak da "Aşk Tesadüfleri Sever 3" filmini çekmeyi de düşündüklerini ve biriktirdikleri birçok hikayenin olduğunu vurguladı.

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, izleyiciyi 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkarıyor. Film, iki farklı dönemde geçen gerçek bir yaşam öyküsüne dayanırken, geçmiş ile bugünün ilişkilerini karşılaştırıyor.