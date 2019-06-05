Aşk Vadisi'nde bayram yoğunluğu
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TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk sürerken, turistler Aşk Vadisi'ne yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya
'da Ramazan Bayramı
nedeniyle yoğunluk sürerken, turistler Aşk Vadisi'ne yoğun ilgi gösterdi.
Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistler Türkiye
'nin önemli kültür turizm bölgesi Kapadokya'ya akın etti. Sabahın erken saatlerinde turistler, havalanan sıcak hava balonlarının manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi. Turistler ayrıca, merkez Göreme
beldesinde bulunan Aşk Vadisi'nde balonları izledi. Binlerce yerli ve yabancı turist, Aşk Vadisi'nde peribacaları ile de fotoğraf çektirirken, yoğunluğun bayram sonuna kadar süreceği belirtildi.
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