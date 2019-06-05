Son Dakika Haberleri: Aşk Vadisi'nde bayram yoğunluğu
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Aşk Vadisi'nde bayram yoğunluğu

59 dakika önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk sürerken, turistler Aşk Vadisi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Aşk Vadisi'nde bayram yoğunluğu, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk sürerken, turistler Aşk Vadisi'ne yoğun ilgi gösterdi. 
Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistler Türkiye'nin önemli kültür turizm bölgesi Kapadokya'ya akın etti. Sabahın erken saatlerinde turistler, havalanan sıcak hava balonlarının manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi. Turistler ayrıca, merkez Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'nde balonları izledi. Binlerce yerli ve yabancı turist, Aşk Vadisi'nde peribacaları ile de fotoğraf çektirirken, yoğunluğun bayram sonuna kadar süreceği belirtildi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Türkiye, Kapadokya, Güncel
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