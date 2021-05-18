Aşk ve Canavarlar Filmi - Son Dakika

Aşk ve Canavarlar, hayallerindeki kız ile birlikte olabilmek için canavarlarla dolu kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Michael Matthews oturuyor.
Yönetmen: Michael Matthews
Senaryo: Matthew Robinson (II), Brian Duffield
Oyuncular: Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Love And Monsters
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 14.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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