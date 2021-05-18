Aşk ve Canavarlar Filmi - Son Dakika

Aşk ve Canavarlar, hayallerindeki kız ile birlikte olabilmek için canavarlarla dolu kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Michael Matthews oturuyor.

Yönetmen: Michael Matthews

Senaryo: Matthew Robinson (II), Brian Duffield

Oyuncular: Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Love And Monsters

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 14.04.2021

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