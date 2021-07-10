Üye Girişi
Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi - Son Dakika

Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi

10.07.2021 12:41

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Çağla Şıkel ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Çeşme'de tatil yapan çiftin ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Çiftin ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÇİFTTEN İLK GÖRÜNTÜ

Magazin Hattı programında, gündeme bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından sessizliklerini koruyan çiftin ilk görüntüsü ortaya çıktı. 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel, Çeşme'deki bir yerde sohbet ederken görüntülendi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi

Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği de ileri sürüldü.

2 ÇOCUĞU VAR

7 yıl şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında 2 erkek çocuğu var.

HADİSE DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk dedikodusunun ardından Hadise de iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi. İkilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi

Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi

Kaan Yıldırım, Çağla Şikel, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı 12:31 Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı 12:14 "Özür dilerim" yazılı pasta ile yargılanmaktan yırttı! Ana sınıfı öğretmeni sevgilisini tehdit eden genç ucuz kurtuldu Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu 12:08 Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler 11:54 Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a, 11:36 Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a, "Varsa devlet gelsin" sözü nedeniyle soruşturma açıldı Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu 11:23 Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı 10:50 Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Davayı kazandıktan 1 ay sonra öldürüldüler! Mermer ocağı mücadelesinde öldürülen çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı 10:03 Davayı kazandıktan 1 ay sonra öldürüldüler! Mermer ocağı mücadelesinde öldürülen çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı

Son Dakika Haberleri
12:17 Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar
12:13 "Özür dilerim" yazılı pasta ile yargılanmaktan yırttı! Ana sınıfı öğretmeni sevgilisini tehdit eden genç ucuz kurtuldu
12:11 Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar
12:08 Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu
11:54 Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler
11:42 Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü
11:30 Dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu
11:22 Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu
11:20 Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi
10:52 Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara "faizli işlemler yapmayın" uyarısı         
12:38
Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar         
12:17
Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar         
12:11
Hollanda'nın mutluluğu kısa sürdü! Yasakların kaldırılmasıyla korona kabusu yeniden başladı Hollanda'nın mutluluğu kısa sürdü! Yasakların kaldırılmasıyla korona kabusu yeniden başladı         
12:04
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tuğba Erçakar davasında karara varıldı! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tuğba Erçakar davasında karara varıldı! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza         
11:18
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu         
10:50
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı         
22:53
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Avrupa'da bir ilk! Malta, aşı sertifikasını göstermeyeni ülkeye almayacak Avrupa'da bir ilk! Malta, aşı sertifikasını göstermeyeni ülkeye almayacak         
20:56
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 13:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement