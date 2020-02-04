Aşk yaşadıkları söylenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aynı karede - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aşk yaşadıkları söylenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aynı karede - Son Dakika Magazin

Aşk yaşadıkları söylenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aynı karede

14 dakika önce

Defne Samyeli ayrıldıktan sonra adı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılan Cem Yılmaz, Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasına katıldı. Aşk yaşadıkları konuşulan Serenay ve Cem ilk kez aynı karede görüntülendi.

Bir buçuk sene aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, ani bir kararla ilişkilerini noktaladı. Çiftin ilişkisinin bitmesinde sebep olarak da Serenay Sarıkaya gösterildi. Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamayan ikili, ilk kez aynı karede yer aldı.

CEM VE SERENAY AYNI KAREDE

TV100'ün haberine göre Yılmaz ve Serenay, sonunda beraber ilk pozlarını verdi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Alice Müzikali'nin 50. oyunu için verilen davete katıldı. Haklarında çıkan haberlere aldırış etmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya; Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız ve Enis Arıkan'la fotoğraf çektirdi. Başta ilişki yaşadıklarını inkar eden ikilinin pozları sosyal medyaya damga vurdu.

"LÜTFEN AÇIKLAMA YAP"

Başta ilişki yaşadıklarını inkar eden ikilinin pozları sosyal medyaya damga vurdu. Serenay'ı Cem Yılmaz'la aynı karede gören hayranları ise "Sustukça iddialar üst üste gelecek, lütfen açıklama yap. Aşk var mı, yok mu senden öğrenelim" dedi. Öte yandan Cem Yılmaz'ın Instagram hesabından eski sevgilisi Defne Samyeli ile olan fotoğrafları kaldırmaması da kafaları karıştırdı.

SERENAY'A HAYRANLIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Ünlü komedyen geçtiğimiz ay İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olmuş ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakarken dalıp gittiğini söylemişti.

Aşk yaşadıkları söylenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aynı karede
Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:17 
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