Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı

Geçen yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, bu yılın başında da tek celsede boşandı. Salgından dolayı Bodrum'da yaşamaya başlayan Sıla'nın İlker Kaleli ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.
Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı ve birbirlerini takip etmeye başladı. Çift aşklarını Bodrum'da gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Bir aydır birlikte olan ikilinin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.
Çift aşklarının ortaya çıkmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
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