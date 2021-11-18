"Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" yarın vizyona girecek - Son Dakika

Romantik komedi filmi "Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" yarın sinemaseverlerle buluşacak.

Seçil Çömlekçi'nin "Bizimkisi Bir Ah Hikayesi" adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimleri Malatya'da tamamlandı. Filmin başrollerinde Şahin Irmak, Çiğdem Batur ve Bora Cengiz rol aldı.

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yarın vizyona girecek yapımın yönetmeni Ahmet Kapucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin Kasım ayında senaryoyu okuduğunu ancak salgın tedbirleri kapsamında sinemaların kapanması nedeniyle filmin hazırlanmasının bir yılı bulduğunu aktardı.

Kapucu, nisan ayında çekimlere başladıklarını belirterek, 6 aylık hazırlık sonrasında çekimlerin 4 haftada tamamlandığını ifade etti.

Çekimlerin Malatya'da gerçekleştiğini kaydeden Kapucu, "Malatya'da kendine has karakteri olan bir kasaba, filmin başrollerinden biri oldu. Malatya'nın tarihi dokusuna tamamen hizmet eden çoğu şey filmde var." diye konuştu.

Ahmet Kapucu, sinemaseverlerin salgın sonrası değişen tercihlerine ilişkin, şunları söyledi:

"Sinemalar 19 ay kapalı kaldı. Bu çok uzun bir süreç. İnsanların ister istemez film izleme alışkanlıkları değişti. Tabii ki çekinceleri vardır insanların. Sonuçta sağlıktan bahsediyoruz ama çoğu alanda artık iç içeyiz. İç içe yaşamaya devam ediyoruz. Sinema bir kültürel aktivite, sosyalleşme aracı. İki yıl evlerde kapalı kaldık. Bizim en büyük handikabımız, evlerde kaldığımızda televizyon ve dijital platformlarla çok fazla vakit geçirdik. Sinema farklı bir aktivite. Onun için hazırlanıp, tercih yapıp, belki arkadaşlarla, eşiniz ya da çocuğunuzla planlanıp gidilen bir yer. Pandemi bizi biraz tembelleştirdi."

"Platformda yayınlanan şeyin adı sinema değil"

Oyuncu Şahin Irmak filmin ana karakterinin "Bade" olduğunu belirterek, "Bade, kendi üzerinde bir uğursuzluk olduğunu düşünerek, bunu bir batıl inanca bağlıyor. Hayatında çözmeyi istediği konularla ilgili bir yola çıkıyor. Yusuf da o yolculukta karşısına çıkan karakter. Aslında yolda birbirlerini bulma ve tanıma hikayeleri." ifadelerini kullandı.

Çekimlerin çok keyifli olduğunu sözlerine ekleyen Irmak, "Ben naif hikayeleri seviyorum. Yani büyük laflar etmeyen, insani duygulara ait, onların peşinden giden hikayeleri seviyorum. Bu da onlardan biri. Ben iyi hissettim oynarken. O karakterlerin batıl inançlarına dışarıdan, seyirci gözüyle bakmak da keyifliydi rol açısından." dedi.

Şahin Irmak, salgının ardından izleyicinin sinema yerine televizyon ve dijital mecraya daha çok yönelmesine de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Televizyonda ya da platformda yayınlanan şeyin adı sinema değil. Sinema filmi, sinemada yayımlanır. Bu bir alışkanlık. Pandemiyle platformların biraz daha fazla kullanıldığını düşünüyorum. Kullanılacak anlamına gelmiyor bu. Bu iyi bir şey aslında. Sinema seyircisi az da olsa ülkemizde, bunun artacağını, sinemanın her zaman var olacağını düşünüyorum. Çünkü sinema, sinemada izlenir."

"İçinde komedi unsurları olan çok keyifli bir film çektik"

Oyuncu Çiğdem Batur da filmin bir yol hikayesi olduğunu aktararak, "Sadece bununla da sınırlamamak lazım. Çünkü Aşk Yolunda, bir anlamda bir kadın kahraman hikayesi. Başına gelen bütün olumsuzluklara rağmen pes etmeyip çabalayan bir kadının hikayesi. Süreç içerisinde yolda bir adamla 'Yusuf' karakteriyle karşılaşıyor. Filmde, onların dönüşümünü, gelişimini ve birbirlerine uyumlanma sürecini de işliyoruz. Tabii içinde çok tatlı komedi unsurları olan çok keyifli bir film çektik." dedi.

Aşk Yolunda filminin, salgın sonrası izleyiciye bir armağan olduğunu söyleyen Batur, "İzlerken çok keyif alacaklarını düşündüğümüz, kendilerinden bir şeyler bulacakları, özellikle Bade ile empati kurabilecekleri bir film oldu." diye konuştu.

Batur, "Bade"nin başına gelen tüm olumsuzluklara bir çıkar yol bulmaya çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte de aslında çoğumuzun yaptığı gibi birtakım spiritüel yollara başvuruyor. Fal ve tarot baktırıyor, bioenerji yaptırıyor. Hepimizin inanmak için bir şeylere ihtiyacı var. Aslında Bade bunların hepsini deniyor. Filmle alakalı çok ipucu vermeyeyim ama filmin ana fikrini oluşturan bir noktaya geliyor. Geçmişten günümüze atalarını araştırabileceği bir şey buluyor."

Çekimlerin çok keyifli geçtiğini sözlerine ekleyen Batur, "Çok keyif alarak oynadığım karakterlerden biri Bade. Çünkü oynaması çok eğlenceli bir karakter. Oyunculuk anlamında da 'Bu da olmaz.' denilen her şey Bade'nin başına geliyor. Ben oynarken çok keyif aldım. Yönetmenimiz de keza aynı şekilde, oyunculuk anlamında bizi özgür bıraktığı için Bade'yi keşfetmeye çalışma süreci çok güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Çiğdem Batur keyifli bir film yaptıklarını söyleyerek, "Seyircinin çok keyif alacağı, renkli, ferah bir film. Bence mutlaka izlemeliler. Cıvıl cıvıl, enerjilerini yükseltecek bir film izleyecekler." ifadelerini kullandı.

"Ailece izlenecek bir film oldu"

Yapımcı Aytaş Ağdağ ise ailecek izlenebilecek güzel bir film olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Türkiye, dizilerde olduğu gibi sinemada da dünya çapında başarılı olsun ve uluslararası geçerliliği bulunan işler yapabilelim diye yola çıktık, koronanın bizi vurduğu dönemde başladık. Eğer bu iş açılırsa çok ciddi düşüncelerim, uluslararası olabilecek planlarım var. Hepsini devreye sokmak istiyoruz. Hep iddialı olduk işlerimizde. Bunda da iddialı olmak istiyoruz." dedi.

Şanssızlığı her yerde başına bela olan Bade'nin evlenme teklifi alacağı sırada sevgilisi Arda'dan ayrılması ve tesadüfen hayatına giren Yusuf ile hem manevi hem gerçek bir yolculuğa çıkmasını eğlenceli bir dille anlatan "Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" filminin müziklerini Toygun Uğur Tosunoğlu hazırladı.