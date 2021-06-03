Aşk Yolunda filminin çekimleri tamamlandı

Yapımcılığını Aytaç Medya adına Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun yaptığı, Aşk Yolunda filminin başrollerinde Çiğdem Batur (Bade), Şahin Irmak (Yusuf Ali) ve Bora Cengiz (Arda) rol alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Ayhan Taş (Eşref), Çetin Altay, Asuman Dabak (Sultan), Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Bengi İdil Uras (Zeynep), Alev Oraloğlu, Kaan Güvenilir, Belinay Köse (Sema), Yağız Bankoğlu yer alıyor.

Yapımcı Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz; bütün sinemaseverler gibi beyaz perdenin açılacağı, salonların seyirci ile buluşacağı günü beklediklerini belirterek, "Beyaz perde aracılığı ile insanımıza bir nebze de olsa dokunabilmek, onları eğlendirebilmek hem gönüllere hem de akıllara hitap eden bir film oldu"

Filmin Konusu: Şanssızlığı her yerde başına bela olan güzeller güzeli Bade, evlenme teklifi alacağı sırada sevgilisi Arda'dan ayrılır ve kendini bir baht açma yolculukta bulur. Muskalar, hocalar, terapiler, yeni çıkmış tüm öğretiler gibi bir dolu yol denedikten sonra yepyeni bir fikir düşer önüne; Kişinin şanssızlığının nedeni Atalarının aldığı ahlar olabilir…Bu ahın sorumlusunu ararken kendini ebesinin köyünde bulan Bade'nin en büyük yardımcısı ise kendi gibi şanssız biri olan Yusuftur. İkili girdikleri türlü maceraların sonunda şanssızlıklarının en büyük şansı olduğunu anlayacaklar mı?

Romantik komedi türünde yer alan film sinema salonlarının açılması ile birlikte vizyona girecek.