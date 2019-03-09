Aşka Bir Yer'e Götüren Sergi 42 Maslak'ta

8 Mart akşamı Halit Demirel'in Başka Bir Yer adlı sergisi açılırken Yiğit Yazıcı'nın "Koku ve Hafıza" sergisinin kapanışı yapıldı. Sanatseverlerin ve parfüm meraklılarının ilgi gösterdiği sergi 10 Mayıs'a kadar 42 Maslak'ta izlenebilecek.

Niş parfüm ürünlerinin Türkiye'de ilk defa esansı ön plana çıkaran bir galeri anlayışı ile sergilendiği Niche & Co. Artistik Parfümeri, ressam Halit Demirel'in "Başka Bir Yer" adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Halit Demirel'in izleyiciyi başka bir aleme sürükleyen eserleri sanatçının New York Sergisi öncesinde iki ay boyunca parfümle sanatı buluşturan Artistik Parfümeri Niche & Co.42 Maslak'ta izlenebilecek. Dış bükey metalin üzerine sulu boya ve akrilik tekniğiyle üretilmiş eserler ilk izlenimde bu dünyaya ait olmadıkları hissini uyandırıyor. Gümüş, bakır ve farklı metalik tonlarla katmanlanan eserlerin yüzeyindeki ince detaylar ve derin dokular izleyiciyi bir yerden "Başka Bir Yer"e taşıyor, her eser adeta zihnin topoğrafyası gibi görünüyor.

Eserleri Londra'da "Confluence" adlı karma sergide yer alan Halit Demirel'in "Başka Bir Yer" adlı sergisi Londra sergisiyle eş zamanlı olarak ilk kez geçtiğimiz Ocak ayında Gama Art Gallery'de sergilendi. Halit Demirel'in '' Başka Bir Yer'' adlı kişisel sergisi 8 Mart- 10 Mayıs tarih aralığında Pazargünleri hariç her gün 10:00-20:00 saatleri arası Niche & Co. Artistik Parfümeri, 42 Maslak'taizlenebilecek.