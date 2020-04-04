Aşkale Belediyesi 3 bin 500 maske dağıttı - Son Dakika

Aşkale Belediyesi 3 bin 500 maske dağıttı
6 saat önce
Erzurum'un Aşkale ilçesinde maske sıkıntısı olduğu dile vatandaşların imdadına Aşkale Belediyesi yetişti.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde maske sıkıntısı olduğu dile vatandaşların imdadına Aşkale Belediyesi yetişti. İlk etapta ilçe merkezinde Zabıtalar vasıtasıyla 3 bin 500 maske dağıtımı gerçekleştirildi.
İlçe halkı dağıtılan maskeler sonrası duyarlılığından dolayı Belediyeye teşekkür ettiler. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:45 Kaynak: İHA
Son Dakika İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü