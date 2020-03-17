Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi

7 saat önce

Aşkale Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarından, okul taşıtlarına ve çöp bidonlarına kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.

Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi, System.String[]

Aşkale Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarından, okul taşıtlarına ve çöp bidonlarına kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.


Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı tehdit eden Corona Virüs'e (COVID-19) belediyemiz olarak tüm olanaklarımızı seferber ederek gerekli uygulamaları yapıyoruz" dedi.


İlaçlama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Yaptırmış, özellikle kış aylarında artan salgın hastalıklara yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.


Belediye ekipleri bugün dezenfenksiyon işlemlerine, Aşkale Belediyesi özel halk otobüsleri, özel okul taşıtlarını ve çöp bidonlarını ilaçlayarak devam etti. - ERZURUM

Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:59 Kaynak: İHA
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