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Aşkale Belediyesi'nden aşure ikramı

1 saat önce

Aşkale Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesi ile Merkez Camiinde ikindi namazı sonrası aşure ikramı gerçekleştirdi.

Aşkale Belediyesi'nden aşure ikramı, System.String[]

Aşkale Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesi ile Merkez Camiinde ikindi namazı sonrası aşure ikramı gerçekleştirdi.


Gerçekleşen Aşure ikramına Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti ilçe Başkanı Kerim Polat'ın yanı sıra Belediye meclis üyeleri katılım sağladı.


Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, aşureyi elleriyle vatandaşa ikram etti.


Başkan Yaptırmış, "Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü'dür. Bugün oruç tutmak sünnettir. Resulullah Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur, 'Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan muharremde tutulan oruçtur'. Aşure aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Aşurede farklı tatlar bir araya gelerek yeni bir lezzet oluşturduğu gibi İslam dünyası da mezhebi, meşrebi, tarikatı, ırkı, rengi ile birbirinden farklı milletlerden oluşur. Bu sayede kültürümüzde oluşan birlikte yaşama ahlakı, bizlere sevinci, kederi, nimeti, külfeti, muhabbet ve meşakkati paylaşmayı öğretir" dedi. - ERZURUM

Ahmet Yaptırmış, Muharrem Ayı, AK Parti, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
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