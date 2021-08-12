Aşkale Belediyesine modern hizmet binası - Son Dakika

Aşkale Belediyesi'nde 70 yıl sonra, yeni hizmet binası heyecanı yaşanıyor. Selçuklu mimarisine uygun inşa edilecek yeni ve kompleks bir hizmet binasına kavuşuyor. İlçe merkezindeki hizmet binasının da bulunduğu arsada başlayan inşaat devam ediyor.

Aşkale Belediyesi Hizmet binası, toplam 2 bin 400 metrekarelik bir arsa alanına sahip bulunuyor. Nikah salonunun da bulunacağı hizmet binasının bahçesinde ziyaretçilerin egzersiz yapma imkanı bulacağı, dinlenme amaçlı oturma grupları ile yeşil alan da yer alacağını ifade eden Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, "Hemşerilerimize layık projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. 70 yıl sonra, yine ilçemize değer katacak hizmet binasına da kavuşma vakti geldi. Şehirlerin meydanları, sosyal ve kültürel yaşam alanları ve hizmet binası önemli. Yeni hizmet binası inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah hemşerilerimize layık bir hizmet binasına kavuşturacağız. Binamız hem ilçemize hizmet verecek hem de hemşerilerimizin sosyal yaşamına da zenginlik katacak. İlçemiz layık olduğu bir esere daha kavuşmuş olacak" dedi.

"Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlık vardır"

Aşkale'nin her geçen gün değişerek ve gelişerek cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Başkan Dr. Yaptırmış, projelerin hizmete sunulmasındaki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek, "Aşkale'de hizmet kervanımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Mevcut binamız 70 yıllık binaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan analizde riskli bina çıktı. Binamızı yıktık. İhalemizi yaparak yeni hizmet binasının inşaatına başladık. 2 bin 400 metrekare alan üzerinde yeni hizmet binamız 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Alt yapı çalışmalarımız devam ediyor.10 köyümüze imam evi projesini de hayata geçiriyoruz. Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hizmet kapımız 24 saat açık. Halkımız varsa biz varız" diye konuştu.

'Kira öder gibi ev sahibi olacaklar'

Mevcut ekonomik şartlar altında kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve vatandaşın mağdur olmaması için başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının bir araya gelerek ortak bir model oluşturması gerektiğini söyleyen Başkan Yaptırmış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunun belirlediği AK Belediyecilik modelini hayata geçirmekte kararlıyız. Bize yerel yatırımların gerçekleştirilmesinde destek veren herkese, her kesime ve ilçemiz halkına müteşekkiriz. TOKİ ile çok ciddi kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. İlk ihalemizi 20 Ağustos 2021 günü yapacağız. İlk etapta 300 konut var. 150-150 kademe sınırlaması ile yapılacak konutlarımızın ardından ayrıca yine İstasyon mahallemizde 200 konutlu projeyi hayata geçireceğiz. Orta ve dar gelirli ailelerimiz kira öder gibi sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Belediyecilik bizim nazarımızda millete hizmet kapısıdır. Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlık vardır" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM