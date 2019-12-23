Aşkale Belediyespor'da kan değişimi

Erzurum Süper Amatör ligin köklü ekiplerinden Aşkale 3 Mart Belediye Sporda Başkanlık değişimi yaşandı.



Aşkale Belediye Başkanlık binasında gerçekleşen devir teslim törenine Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Eski Başkan Samih Yapıcı, yeni başkan Sinan Boyacı ve yeni yöneticiler katıldı.



Devir işlemlerinde konuşan Samih Yapıcı, yaklaşık iki 3 yıl önce yapılan genel kurulun ardından kulüp başkanlığına seçildiğini bugüne kadar da kulübün başarısı için ellerin geldiği kadar çaba sarf ettiklerini belirterek, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi sürdüremeyeceğini bildirerek yeni Başkan Sinan Boyacı'ya başarılar diledi.



Başkanlık görevini, devralan Sinan Boyacı ise şunları kaydetti: "Aşkale 3 Mart Belediye Sporun durumunu herkes biliyor. Yine eski şaşaalı günlerimize dönmek için ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız göreve talip olduk. Bundan sonra yöneticiler olarak kulübüzü düzlüğe çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."



Yapılan görev değişikliğinin ardından Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ise açıklamalarında kulübün çok zor bir dönemden geçtiğini Belediye yönetimi ve tüm yönetim kurulu üyelerinin var güçleriyle Aşkale 3 Mart Belde Sporu yaşatmanın çabası içinde olduklarını söyledi.



Takıma sahip çıkma adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Yaptırmış "Bizler Belediye Başkanlığı olarak şahsım ve yeni göreve gelen yönetim olarak çocuklara sahip çıkmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu çocuklara sahip çıkmanın ahde vefa olduğuna inanıyorum. Aşkale halkı daha önce de bu takım için neler yaptığını gösterdi. İnanıyorum ki bugünde gösterecektir. İlçe olarak takımımızın yeni başarıları ile yine önceki yıllarda olduğu gibi yine kenetleneceğiz" diye konuştu.



Toplantı sonrası önceki başkan Samih Yapıcı'ya çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi. - ERZURUM