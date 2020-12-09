Aşkale beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale ilçesi yağan karla beyaza büründü.

Kış mevsimine girilmesine rağmen Erzurum'da yağmayan kar nihayet bu sabaha karşı etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha etkili olurken, Aşkale ilçe merkezinde daha az görüldü. Karayolları ekipleri dün akşamdan beri E-80 ile D-100 karayolları ile Aşkale- Bayburt (Kop Dağı) geçitlerinde kar temizliği ve tuzlama yaparak sürücülerin zor anlar yaşamaması için olağan çaba sarf ettiler. - ERZURUM