Aşkale Cumhur ittifakından Recep Akdağ'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşkale Cumhur ittifakından Recep Akdağ'a ziyaret - Son Dakika

Aşkale Cumhur ittifakından Recep Akdağ'a ziyaret

6 saat önce

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Aşkale İl ve İlçe Meclis üyeleri Eski Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr.Recep Akdağ'ı ziyaret etti.

Aşkale Cumhur ittifakından Recep Akdağ'a ziyaret, System.String[]

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Aşkale İl ve İlçe Meclis üyeleri Eski Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Recep Akdağ'ı ziyaret etti.


Ak Parti Erzurum Milletvekilleri adına İl Teşkilat binasında gerçekleşen ziyarette Prof.Dr. Recep Akdağ'a ilçeye yapılan hizmetler ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verildi .


Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Prof Dr. Akdağ ziyarete gelenlere teşekkür ederek; Aşkale'de gerçekleşen çalışmaları ve Cumhur İttifakı birlikteliğini yakından takip ettiğini ve bu birlik beraberlik içerisinde oluşan güce memnuniyetini dile getirdi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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