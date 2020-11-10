Aşkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale İlçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katılım sağladı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerini İlçe Kaymakamı Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış'ın sunması sonrası başlayan anma programda, 2 dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Tuğçe Coşkun günün anlamını anlatan konuşmalarını gerçekleştirmesi akabinde sona erdi.
Tören sonrası siyasi parti temsilcileri de Atatürk anıtına çelenklerini sundular.
Anma programı öncesi ilçe Devlet hastanesinden görevli sağlık personeli tedbir amaçlı alandaki katılımcıların tek tek ateşlerinı ölçtüler. - ERZURUM
- Kaynak: İHA
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