Aşkale'de 12 Mart Coşkuyla Kutlandı
1 saat önce
Mehmet Akif Ersoy, tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabulünün 98. yılı Aşkale'de coşkuyla kutlandı.
Mehmet Akif Ersoy
, tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabulünün 98. yılı Aşkale
'de coşkuyla kutlandı.
İMKB Anadolu Lisesinin hazırladığı program Aşkale Halk Eğitim Merkezinde ilgiyle izlendi.
Düzenlenen programa ilçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, daire amirleri öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan tören günün anlamına dair konuşma ve şiirler ile devam etti. Program hazırlanan slayt gösterisi sonrası öğrencilerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılar ile sona erdi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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