Aşkale'de 15 bin maske üretildi - Son Dakika
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Aşkale'de 15 bin maske üretildi

6 saat önce

- Aşkale'de 15 bin maske üretildi Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de tehdit eden Korona virüs (Covid-19) salgını baş göstermesi sonrası maske kullanımı ve üretimi büyük önem arz ediyor.

- Aşkale'de 15 bin maske üretildi

ERZURUM - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de tehdit eden Korona virüs (Covid-19) salgını baş göstermesi sonrası maske kullanımı ve üretimi büyük önem arz ediyor.

Tedbirler kapsamında ilçede ciddi tedbirleri uygulamaya geçiren Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı maske üretiminde de ciddi yol aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Aşkale Halk Eğitim Merkezinde bir süre önce maske üretimine başlandı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem maske üretim yapılan Aşkale Halk Eğitim Merkezine ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette açıklama yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu "Baş gösteren salgın sonrası ilçemiz ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından almış olduğumuz tedbirlerin yanı sıra Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Halk Eğitim Merkezimizde büyük bir titizlikle maske üretimini gerçekleştirdik. Ürettiğimiz maskelerimizi ilk günden beri hayatlarını riske atan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere Emniyet ve Jandarma personellerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yine üretilen maskelerin bir kısmını da vatandaşlarımızın yoğun temas halinde oldukları resmi kurumlarımıza veriyoruz. Bu üretimde bizlerle birlikte olan Belediye Başkanımız Ahmet Yaptırmış, Milli Eğitim Müdürümüz Serhat Erdem ve üretimde büyük emek harcayan kıymetli usta öğreticilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ise "İlçemiz ve hemşerilerimizin sağlığı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Bu gayretlerimizin neticesini de ilçemizde vaka sayısının yok denecek kadar olmasından, çok şükür görüyoruz. Bu salgında bizler Kaymakamlığımız ile birlikte hareket ederek ilk günden beri en ciddi tedbirleri hayata geçirdik. İlçe genelimizde bugüne kadar 15 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdik. Hemşerilerimizin bu zorlu süreçte kural ve kaidelere göstermiş oldukları hassasiyete de çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine diyoruz sizin ve çevrenizdeki insanların sağlığı açısından siz evde kalın, bizler sizin için çalışıyoruz. Maske üretiminde birlikte hareket ettiğimiz, Kaymakamımız Mehmet Aksu, Milli Eğitim Müdürümüz Serhat Erdem ve emeklerinden dolayı Aşkale Halk Eğitim Merkezi personellerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aşkale'de 15 bin maske üretildi

Mehmet Aksu, Aşkale, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 03:20 Kaynak: İHA


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