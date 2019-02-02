Son Dakika Haberleri: Aşkale'de Ahır Duvarı Çöktü

Aşkale'de Ahır Duvarı Çöktü

42 dakika önce

Aşkale'de ahır duvarı çöktüERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesi Hacı Mahmut köyünde yoğun yağan kar nedeniyle bir ahırın yan duvarı tamamen tavanı ise kısmen çöktü.

Aşkale'de ahır duvarı çöktü

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesi Hacı Mahmut köyünde yoğun yağan kar nedeniyle bir ahırın yan duvarı tamamen tavanı ise kısmen çöktü.
Alınan bilgiye göre Aşkale'nin Hacı Mahmut köyünde Muhammet Şimşek büyükbaş hayvanlarını yemlemek için ahıra girdi. Hayvanların yemlerini verirken ahırın duvarı bir anda çöktü. Enkazın altında kalan Şimşek güçlükle dışarıya çıkabilirken, bazı hayvanlar yaralandı.
Muhammet Şimşek'in kolu ve omuzunda sıyrıklar oluşurken, 3 büyükbaş hayvan enkaz altında kalarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:28 Kaynak: İHA

Erzurum, Aşkale, Yerel
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