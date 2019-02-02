Aşkale'de ahır duvarı çöktü

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Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!

Erdoğan "Bu Bir İşgal" Deyip Talimat Vermişti, 91 Bin Kişinin Seçmen Kaydı Donduruldu