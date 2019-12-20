Aşkale'de 'Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları' konferansı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşkale'de 'Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Aşkale'de 'Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları' konferansı düzenlendi

6 saat önce

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Aşkale'de öğrenci ve öğretmenlere "Akademik Başarıyı Artırma Yolları ve Akademik Başarıya Etki Eden Faktörlere Bütüncül Sağlık Yaklaşımı" konulu konferans verildi.

Aşkale'de 'Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları' konferansı düzenlendi, System.String[]

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Aşkale'de öğrenci ve öğretmenlere "Akademik Başarıyı Artırma Yolları ve Akademik Başarıya Etki Eden Faktörlere Bütüncül Sağlık Yaklaşımı" konulu konferans verildi.


Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Meltem Oral'ın yürütücü olduğu öğrenci katılımlı toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Yeniköy İlköğretim öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere sunum yapıldı.


Yüksekokul öğrencilerinin sunum yaptığı ve Atatürk Üniversitesi Sağlik Hizmetleri MYO Müdürü Prof.Dr. Nimet Yiğit'in konuk olarak katıldığı proje iki bölüm olarak sunuldu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
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