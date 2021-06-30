Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor - Son Dakika

Aşkale'de Atık su tesislerine yeniden start verildi.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın girişimleri sonucu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatları doğrultusunda Aşkale de daha önceden yapılmış olan Atıl su tesisleri yapılacak projeler sonrasında yeniden hayata geçiriliyor.

Bugün gerçekleştirilen saha çalışmalarına Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İller Bankasından Proje müdürü, Ata Özyay, İnşaat Mühendisi Selçuk Çelik, Eski Genel Müdürlüğü Plan Proje Daire Başkanı Mürsel Özarpalı, Etüt Proje Müdürü Umut Öner, Şube müdürleri Selim Aydın ve Halim Bucuğa katıldı.

Atık Su Tesislerine bağlı olan kanal giderleri ve bunlara ek olarak yapılacak kanal giderleri için yerinde incelemelerde bulunuldu. - ERZURUM