Aşkale'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Aşkale'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Aşkale Hükümet meydanında düzenlenen törene ilçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, Siyasi Parti Temsilcileri, Daire Amirleri, Öğrenciler ve Vatandaşlar katılım sağladı. Törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası, ilçe Kaymakamı Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı Bayrama katılanların bayramlarını kutladı. Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu günün anlamına uygun konuşması sonrasında Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı şiirleri okudu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Cumhuriyet konulu yarışmalarda Resim, Şiir ve Kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesinin ardından tören resmi geçitle sona erdi. Bayram tebriklerini kabul eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı protokol mensupları ile birlikte ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı. - ERZURUM

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