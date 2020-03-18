Aşkale'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Aşkale'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

11 dakika önce

Aşkale Belediye Başkanlığı ekipleri korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Aşkale'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor, System.String[]

Aşkale Belediye Başkanlığı ekipleri korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Yapılan dezenfekte çalışmalarında önce belediye binası ardından Ticari Taksiler ve daha sonrada ilçe Devlet Hastanesi dezenfekte yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçe halkımızın sıklıkla kullandıkları toplu taşıma otobüsleri ve her araç gereç bunun yanı sıra yine vatandaşların toplu kullanım yerleri ekiplerimiz tarafından ilaçlandı. Uygulamalara ara vermeden gece gündüz fark etmeksizin dezenfekte çalışmalarımız devam edecektir.


İlçe halkı olarak bizlere düşen Panik değil sadece tedbirli ve duyarlı olmalıyız, Bunun yanı sıra yetkili kişi ve kurumlar harici hiç kimsenin sözüne inanıp kulak asmamalıyız. Devlet olarak gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı altın kurallara dikkat etmeliyiz" dedi.


Yapılan dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Devlet Hastanesi, Ahmet Yaptırmış, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:38 Kaynak: İHA
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