Son Dakika Haberleri: Aşkale'de feci kaza: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aşkale'de feci kaza: 5 yaralı

30 dakika önce

Erzurum'un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aşkale'de feci kaza: 5 yaralı, System.String[]
Erzurum'un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Erzincan istikametinden gelip Erzurum istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atı.

Aşkale Belediyesi piknik bahçesi mevkiinde yaşanan kazada Münir Borahan idaresindeki 12 AS 802 plakalı otomobil belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol ortasındaki refüje ardından karşı şeride geçerek takla attı. Yoldan geçen diğer araçlar durarak kaza yapan araçtakilere yardım ettiler. Polis ve 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen 112 ekipleri, Aşkale Belediyesi İtfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Münir Borahan ile araçta bulunan Furkan Borahan, Murat Emre Borahan, Fevziye Borahan ve Muhammet Emin Borahan Aşkale Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Emir Borahan'ın durumunun ağır olduğu ve Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralılar ilçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı Otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:36:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşkale'de feci kaza: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]