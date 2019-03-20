Son Dakika Haberleri: Aşkale'de "Gençliğin Zaferi Çanakkale" Programı

Aşkale'de "Gençliğin Zaferi Çanakkale" Programı

39 dakika önce

Aşkale İlçe Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Gençliğin Zaferi Çanakkale programı yoğun ilgi gördü.

Aşkale'de
Aşkale İlçe Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Gençliğin Zaferi Çanakkale programı yoğun ilgi gördü.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen programa İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Çomaklı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Çanakkale Şehitleri ve ülkemiz savunmasında günümüze kadar can veren tüm şehit ve gazilerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Rahmi Sancar açılış konuşması yaptı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Göktaş'ın slayt gösterisi eşliğinde sunum yaparak Çanakkale Zaferini anlatımı salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Yaklaşık 2 saat süren Gençliğin Zaferi Çanakkale programı katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

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