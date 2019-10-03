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Aşkale'de grup köy yollarının yapımına başlandı

1 saat önce

Aşkale Kaymakamlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aşkale Belediye Başkanlığı ve TÜRK MAG Madencilik fabrikasının birlikteliği meyvesini vermeye başladı.

Aşkale'de grup köy yollarının yapımına başlandı, System.String[]

Aşkale Kaymakamlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aşkale Belediye Başkanlığı ve TÜRK MAG Madencilik fabrikasının birlikteliği meyvesini vermeye başladı.


Saptıran, Sazlı ve Karasu köyleri grup yol çalışması başladı. Yapılan yol çalışmasını İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Ak Parti ilçe Başkanı A. Kerim Polat ve TÜRK MAG Madencilik Fabrikası Müdürü Hüseyin Genç yerinde incelemelerde bulundular.


Yaklaşık 42 kilometre mesafe uzunluğunda olan Yol çalışmaların öncelikle alt yapı çalışmaları yapılmaya başlandı.


Kar yağmadan öncede Üst yapısının tamamlanması hedefleniyor. Aşkale'de 400 kişiye istihdam sağlayan TÜRK MAG Madencilik Şirketi de yapılan çalışmalara destek araç gereçleriyle destek sağlıyor.


Kaymakamlık, Belediye ve özel şirket çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Madencilik, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
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