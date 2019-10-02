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Aşkale'de Hukuk Bürosu açılışı...

1 saat önce

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde hizmet verecek hukuk büroları arasına bir yenisi daha eklendi.

Aşkale'de Hukuk Bürosu açılışı..., System.String[]

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde hizmet verecek hukuk büroları arasına bir yenisi daha eklendi.


Aşkale'nin tanınmış ailelerinden Polat ailesinin Kızları Av. Tuğçe Polat Hukuk Fakültesinden mezun olmasının ardından Aşkale halkına hizmet etmek için çalışmalarını tamamlayarak kendi Hukuk Bürosunu açtı.


Açılış törenine; Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, CHP İlçe Başkanı Celal Top, İl ve İlçe Meclis üyelerinin yanı sıra Genç avukatın ailesi ve yakınları katıldı


Avukat Tuğçe Polat, açılış sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Okuduğum yıllarda da hedefim, kendi işimi kendime ait bir büroda Avukatlık mesleğinin ruhuna uygun bir şekilde icra etmekti. Yargının savunma ayağını oluşturan Avukatlık, gerek taşıdığımız cübbedeki anlamlarla gerekse mesleğin tarihi gelişimiyle her zaman özel bir meslek olmuştur. Hayalimi kendi memleketim olan Aşkale'de, Aşkale halkına hizmet etmek yönünde şekillendirdim. Hedeflerime yaklaşmamda her zaman desteklerini yanımda hissettiğim aile büyüklerime ve bu güzel günümde yanımda olan ve açılışımız iştirak eden herkese şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM

Erzurum, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:19 Kaynak: İHA
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