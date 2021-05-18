Yapılan dua sonrası kurdele kesimi yapıldı. - ERZURUM

Açılışa Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış , Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan , Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar , Müdür Yardımcısı Ferhat Han , Ak Parti İlçe Başkanı Kerim Polat, Aşkale İlçe Tarım Müdürü Fatih Kalkan, ilçe personeli ve çiftçiler katılım sağladı.

Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası açılışı gerçekleştirildi.

Son Dakika › Yaşam › Aşkale'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

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