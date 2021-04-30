Aşkale'de kapanma denetimi - Son Dakika

Cuma namazı sonrasında ise devriye araçları ile sık sık anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı. - ERZURUM

Denetimlerde dışarıda olan vatandaş ve sürücüler durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Aşkale ilçe merkezinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren gün boyu denetimler gerçekleştirdi.

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte alınan 17 günlük tam kapanma sürecine bugün itibariyle girildi.

Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı