Aşkale'de karla mücadele seferberliği - Son Dakika
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Aşkale'de karla mücadele seferberliği

6 saat önce

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Aşkale'de de hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Aşkale'de karla mücadele seferberliği, System.String[]

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Aşkale'de de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Aşkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İlçedeki ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden Belediye ekipleri meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde fazladan mesai yaparak çalışma alanlarını genişletiyorlar.


Buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda gece ve gündüz tuzlama çalışmalarının yapıldığı çalışmaları yakından takip eden Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Fen İşleri Müdürlüğümüz olarak kar yağışının olması muhtemel saatlerde hemşerilerimizin mağdur olmamaları için azami gayreti gösteriyoruz. Çalışmaları takip ederek vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda organize olarak sorunları en kısa sürede çözüyoruz.İlçe geneli ve Köy yollarının açık olması ve Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için personellerimiz ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar." Dedi.


2 Gün aralıksız yağan kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki kar ve köy yolları temizlendi. - ERZURUM

Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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