Aşkale'de korona virüs alarmı - Son Dakika

Aşkale'de korona virüs alarmı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından, şahsın temasta bulunduğu evler karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, B.Ü. isimli vatandaş önceki gün rahatsızlıkları nedeniyle İlçe Devlet Hastanesine giderek muayene oldu. Yapılan muayenede B.Ü.'nün korona testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış'ın da yer aldığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mehmet Aksu başkanlığında toplandı. Kurul kararıyla, şahsın temasta bulunduğu evler karantinaya alınırken, yapılan kontroller sonucunda B.Ü. ile temasta bulunduğu tespit edilen 26 kişi evlerinde karantina altına alındı. Filyasyon çalışmaları sonucu tespit edilen kişilere sağlık ekipleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu'nun talimatı ile sayısı ikiye çıkartılan filyasyon ekiplerinin ilçe genelinde çalışmaları devam ediyor.