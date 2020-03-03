Aşkale'de kurtuluş yıldönümü coşkusu - Son Dakika
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Aşkale'de kurtuluş yıldönümü coşkusu

6 saat önce

3 Mart Aşkale'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Aşkale'de kurtuluş yıldönümü coşkusu, System.String[]

3 Mart Aşkale'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.


İdlib'de Mehmetçiklerimize yapılan hain saldırı sonrası ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanının aldığı karar sonrası planlanan kutlama ve etkinlikler iptal edildi.


Etkinlik kapsamında sabah Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Büyükşehir Belediye Başkan V. Fevzi Polat, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti ilçe Başkanı, A.Kerim Polat, CHP ilçe Başkanı Celal Top, MHP ilçe Başkanı Toksöz Polat, İyi Parti ilçe Başkanı Sebahattin Öztürk, Saadet Partisi ilçe Başkanı Nusret Bilen, Aşkale Dernekler Federasyonu Başkanı Cem Sağıroğlu, daire amirleri ve öğrenciler katılım sağladı.


Atatürk anıtına Çelenklerin sunumu sonrası Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası tören sona erdi.


Günün programı çerçevesinde Ortabahçe köyü Şehitlik ziyareti yapıldı.


İlçe Kaymakamı Aksu, Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu, askerler tarafından 3 el saygı atışı yapıldı. Daha sonra Ortabahçede Ermeniler tarafından katledilen vatandaşlarımızın yaşadıklarını Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu katılımcılara anlattı. İlçe Müftüsünün dualarıyla program sona erdi.


Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa hazırladığı ve ilçe genelinde bütün Camilerde hem Aşkale'nin kurtuluşu hemde İdlib Şehitleri anısına Mevlit programı düzenlendi. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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