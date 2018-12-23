Aşkale'de Manyezit Ocağında Kontrolsüz Patlama: 1 Ölü
4 dakika önce
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.
Erzurum
'un Aşkale
ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında manyezit ocağında yer altına doğru açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlanırken çalışma sırasında dinamitler kontrolsüz patladı. Patlamada taş ören firma çalışanı Mehmet Yıldız (37) hayatını kaybetti. Jandarma
ekiplerinin incelemede bulunmasının ardından Yıldız'ın cesedi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hayatını kaybeden Sivas Kangal
nüfusuna kayıtlı Mehmet Yıldız'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ERZURUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:46 Kaynak: İHA
İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu
Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı