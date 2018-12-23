Son Dakika Haberleri: Aşkale'de Manyezit Ocağında Kontrolsüz Patlama: 1 Ölü

Aşkale'de Manyezit Ocağında Kontrolsüz Patlama: 1 Ölü

4 dakika önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Aşkale'de Manyezit Ocağında Kontrolsüz Patlama: 1 Ölü, System.String[]
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında manyezit ocağında yer altına doğru açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlanırken çalışma sırasında dinamitler kontrolsüz patladı. Patlamada taş ören firma çalışanı Mehmet Yıldız (37) hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemede bulunmasının ardından Yıldız'ın cesedi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hayatını kaybeden Sivas Kangal nüfusuna kayıtlı Mehmet Yıldız'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:46 Kaynak: İHA

İşçi, Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var

Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu 18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 17:50:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşkale'de Manyezit Ocağında Kontrolsüz Patlama: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]