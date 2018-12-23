Aşkale'de Manyezit Ocağında Kontrolsüz Patlama: 1 Ölü
3 saat önce
Aşkale'de manyezit ocağında kontrolsüz patlama: 1 ölüERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.
Aşkale
'de manyezit ocağında kontrolsüz patlama: 1 ölü
ERZURUM - Erzurum
'un Aşkale ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 13. 30 sıralarında manyezit ocağında meydana gelen olayda, yer altına doğru açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlanırken daha çalışma sırasında dinamitler kontrolsüz patladı. Patlamada taş ören firmaya bağlı çalışan Mehmet Yıldız isimli işçi hayatını kaybetti. Jandarma
ekiplerinin incelemede bulunmasının ardından Yıldız'ın cesedi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken hayatını kaybeden Mehmet Yıldız'ın Sivas/ Kangal
nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:06 Kaynak: İHA
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