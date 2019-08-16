Son Dakika Haberleri: Aşkale'de "Sılada 3 gün" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Aşkale'de "Sılada 3 gün" etkinliği

az önce

Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenledikleri "Sılada 3 Gün" adlı Müzik ve Kültürel etkinlik programı yapılan kortej yürüyüşü ve yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı stantlarının açılması ile başladı.

Aşkale'de
Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenledikleri "Sılada 3 Gün" adlı Müzik ve Kültürel etkinlik programı yapılan kortej yürüyüşü ve yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı stantlarının açılması ile başladı.

Öğretmenler evinin önünden başlayan kortej yürüyüşüne AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ömer Çomaklı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Şafak Çomaklı, MHP İl Başkanı Naim Karataş, İl ve İlçe Meclis üyeleri, program için il dışından gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrası yerel ürünlerin sergilendiği stantların açılışı yapıldı, Heyet stantları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı, sunulan ikramların tadına baktılar.

Aşkale Belediyesindeki kısa bir mola sonrası Halk Eğitim Toplantı Salonunda Araştırmacı Gazeteci yazar Zekiye Çomaklının hazırladığı Aşkale ve Kara Fatma konferansına geçildi.

Akşam saatlerinde ise sanatçılar Fatih Koçak, Deniz Toprak ve Özcan Türe sahne aldı. İlk kez düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkin Cumartesi günü konser ve piknik organizasyonu ile program son bulacak. - ERZURUM
Çomaklı, Erzurum, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi
"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 10:12:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşkale'de "Sılada 3 gün" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]