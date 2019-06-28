Son Dakika Haberleri: Aşkale'de silaj yapımına başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Aşkale'de silaj yapımına başlandı

1 saat önce

Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçisinin yanında olmaya devam ediyor.

Aşkale'de silaj yapımına başlandı, System.String[]
Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçisinin yanında olmaya devam ediyor. İlçe müdürlüğü olarak Gerek Hayvancılıkta ve gerekse Tarımda ilçede çiftçilikle uğraşan herkesin yardımına koşuyor.

DAP İdaresi tarafından 2017 yılında finanse edile Rulo Balya Silaj Yapım makinesi ve Traktör ile çiftçilerin yetiştirdikleri mahsullerin silajlarının yapılmasına başlandı. DAP idaresi Başkanı Adnan Demir yapılan Silaj yapımını bizzat yerinde ziyaret ederek arazide yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak Silaj yapımı gerçekleştirdi.

2017 yılından beri DAP İdaresi tarafından finanse edilen araç gereçlerin kullanımını yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran yaptığı açıklamada, "Bölgemizde Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza günümüz teknolojisini kullanarak yardımlarda bulunuyoruz. Tabi bu yardımları yapmamızda bizlere öncülük yapan, araç ve gereçler ile desteklerini her daim yapan ve yanımızda olan DAP idaresi Başkanı Adnan Demir' e teşekkür ediyoruz. Ülkemizde çayır mera alanlarının kısıtlı, otlatma mevsiminin sınırlı oluşu ve kış aylarında hayvanların kaba yem ihtiyacı önemli bir problem olmasından dolayı silaj yapımı önem arz etmektedir. Kışın hayvanlar için gerekli olan kaba yemler yeşil ve sulu yemlerden sağlanırsa hayvanların verimleri yıl boyu korunabilmektedir. Yeşil ve sulu yemlerin bol bulunduğu mevsimlerde ihtiyaç fazlası çayır otları ile baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin silajlarını yaparak hem tarımda hem de hayvancılıkta çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz" dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
Balya, Aşkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına Aralık'ta geçilecek Yağmalanan traktör fabrikasında sopalı nöbet! Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:08:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşkale'de silaj yapımına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]