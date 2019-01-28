Son Dakika Haberleri: Aşkale'de 'Tarsim Bilgilendirme Toplantısı' Yapıldı

Aşkale'de 'Tarsim Bilgilendirme Toplantısı' Yapıldı

1 saat önce

Devlet Destekli Tarım Sigortası TARSİM, Erzurum'un Aşkale ilçesinde üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Aşkale'de 'Tarsim Bilgilendirme Toplantısı' Yapıldı, System.String[]
Devlet Destekli Tarım Sigortası TARSİM, Erzurum'un Aşkale ilçesinde üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Aşkale Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Evran, TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, kooperatif ve birlik temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve tarım çalışanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TARSİM İl Müdürü Meriç Özdemir, TARSİM ve Erzurum'un genel tarımsal yapısı ile ilgili bilgiler verdi.

İl Müdürü Özdemir, TARSİM'in çiftçi için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekti. Tarım sektörünün risklerle yürüyen bir sektör olduğunu vurgulayan Meriç Özdemir, TARSİM'in tanıtılması ve yaygınlaştırılması noktasında eğitim ve yayım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. TARSİM bünyesinde yaptırılan tarım sigortalarının her geçen gün yaygınlaştığını dile getiren Erzurum Bölge Müdürü Özdemir, çiftçilerin TARSİM'in faydalarını gördükçe daha çok ilgi göstereceklerine inandıklarını kaydetti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Erzurum, Tarım Sigortaları Havuzu, Aşkale, Yaşam
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