Son Dakika Haberleri: Aşkale'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi
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Aşkale'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi

6 dakika önce

Türkiye genelinde olduğu gibi Aşkale'de de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.

Aşkale'de

Türkiye genelinde olduğu gibi Aşkale'de de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.


İstanbul Caddesi Dörtyol kavşağındaki gerçekleşen uygulamaya İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Emniyet Müdür Vekili Can Koray Elbistan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Karakaş, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Uygulamada İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe JandarmaTrafik Şubesi ekipleri, caddeden geçe vatandaşlara çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıttı. Daha sonra Dörtyol kavşağında bulunan yaya geçidinde ilçe protokolü ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirdi.


Etkinlikle ilgili konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için olmazsa olmazımızdırdır. Her şeyin başında çocuklarımız, öğrencilerimiz, büyüklerimizin, 7'den 70'e herkesin gündelik hayatında karşılaşabileceği ve ne yazık ki üzüntüyle, gözyaşıyla neticelenebilecek bir konu üzerinde hassasiyetle durmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tüm sürücülerimizin böyle acılar yaşamamanız için konuya hassasiyet göstermesini rica ediyorum" dedi. - ERZURUM

Yaya Geçidi, Dörtyol, Türkiye, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
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