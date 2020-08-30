Aşkale'de Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Zafer Bayramı kutlamalarına büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık Saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Program çerçevesinde ilçe şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte Saygı duruşu ve İsriklal Marşının okunması akabinde, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. - ERZURUM

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur