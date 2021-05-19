Aşkale'de zirai don tespiti

Erzurum'da yaşanan zirai don nedeniyle İl tarım Müdürlüğü ekiplerince tespit çalışması yapıldı.

10 - 11 Mayıs 2021 tarihlerinde gece ve sabah saatlerinde Aşkale ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derece ve yer yer sıfır derecenin altına düşmesinden dolayı şiddetli zirai don afeti yaşandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Müdür Yardımcısı Ferhat Han ile birlikte Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Kalkan ve Ziraat Mühendisi M. Ali Kaya arazide tespit çalışmalarına katıldı.

Heyet, çiftçilerle birlikte ekilen arazileri tek tek gezerek yaşanan don zararlarını yerinde tespit etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Zirai don konusunda tespitlerimizi yaptık. Hububat alanlarında yeterli yağış olması halinde kaybı asgariye seviyeye düşebilir. Bu ziyaretlerimizde besi tesislerimiz ve tarımsal üretim yapılan arazilerde incelemelerimizi yaptık. Eksikler konusunda çiftçilerimizle görüş alış verişinde bulunduk" dedi. - ERZURUM