Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de - Son Dakika

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Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de
6 saat önce
İstanbul'da faaliyet gösteren Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi 3 Mart Aşkale'nin kurtuluşu münasebetiyle ilçeye ziyaret düzenlediler.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
İstanbul'da faaliyet gösteren Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi 3 Mart Aşkale'nin kurtuluşu münasebetiyle ilçeye ziyaret düzenlediler.
Yapılan gezi kapsamında federasyon yöneticileri Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat'ı makamlarında ziyaret etti.
Dernekler Federasyonu Başkanı Cem Sağıroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret için Erzurum'a hareket ettiler. - ERZURUM
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