Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de - Son Dakika
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Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de

6 saat önce

İstanbul'da faaliyet gösteren Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi 3 Mart Aşkale'nin kurtuluşu münasebetiyle ilçeye ziyaret düzenlediler.

Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de, System.String[]

İstanbul'da faaliyet gösteren Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi 3 Mart Aşkale'nin kurtuluşu münasebetiyle ilçeye ziyaret düzenlediler.


Yapılan gezi kapsamında federasyon yöneticileri Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat'ı makamlarında ziyaret etti.


Dernekler Federasyonu Başkanı Cem Sağıroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret için Erzurum'a hareket ettiler. - ERZURUM

İstanbul, Erzurum, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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