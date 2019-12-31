Aşkale Esmek göz dolduruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşkale Esmek göz dolduruyor - Son Dakika

Aşkale Esmek göz dolduruyor

6 saat önce

Aşkale ESMEK açtığı kurslar ile ilçede adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aşkale ESMEK açtığı kurslar ile ilçede adından söz ettirmeye devam ediyor.


İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşmasında değişik branşlarda usta öğreticileri ile birlikte 40 ayrı aktif kursa sahip ESMEK ilçede bir ilke daha imza attı.


Aralık ayı başında başlatılan Avcılık Kursu düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.


30 kursiyerin katıldığı kursta başarılı olan 23 kursiyere belgeleri ESMEK Yöneticisi Zafer Karakaya tarından verildi.


Karakaya yaptığı açıklamasında, " Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarımız sonrasında değişik branşlarda usta öğreticilerimiz ile birlikte bir çok kursumuzu başarıyla verdik. Şu anda aktif olarak 40 tane kursumuz mevcut. İlçemizde ilk defada avcılık kursu verdik. 30 Kursiyerimizin devamlılığında 23 Kursiyerimiz belgelerini almaya hak kazandılar.


Kendilerine belgelerini vermenin sevinciyle birlikte; bizlere destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe Kaymakamımız Mehmet Aksu, Belediye Başkanımız Ahmet Yaptırmış ve Milli Eğitim Müdürümüz Serhat Erdem'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Karakaya konuşmasının devamında vatandaşların istedikleri doğrultusunda hangi branşta olursa olsun kurs açma gayreti içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Karakaya, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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