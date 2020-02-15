Aşkale Gençlik Spor Voleybol takımı Gümüşhane'de avantaj elde etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşkale Gençlik Spor Voleybol takımı Gümüşhane'de avantaj elde etti - Son Dakika

Aşkale Gençlik Spor Voleybol takımı Gümüşhane'de avantaj elde etti

6 saat önce

Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları bugün Gümüşhane'de başladı.

Aşkale Gençlik Spor Voleybol takımı Gümüşhane'de avantaj elde etti, System.String[]

Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları bugün Gümüşhane'de başladı.


Erzurum'u temsilen liglere katılmaya hak kazanan Aşkale Gençlik Spor Müdürlüğü Voleybol takımı yarı finallere fırtına gibi başladı. Ligin favori takımı olarak gösterilen Tokat Voleybol takımını 3-1'lik net bir skorla yenerek büyük bir avantaj elde etti. Takım, yarın 10: 30 da Van spor ile karşılaşacak maçı yendikleri takdirde direk Türkiye Şampiyonasında oynamaya hak kazanacak.


Antrenör Mehmet Kırık yaptığı açıklamada "Gümüşhane'de başlayan Yıldız Erkekler Voleybol ligi yarı finallerine takım olarak çok iyi hazırlandık. 3 gruptan oluşan müsabakalara zorlu bir grupta mücadele ediyoruz ve turnuvanın favori takımını yenmenin sevincini yaşıyoruz. Tabi ki bizlerde çok iyi bir takımız asla rehavete kapılmayacağız. Yarın ki maçımızı da inşallah kazanırsak Türkiye Finallerinde oynamaya hak kazanıp ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Finallere hazırlanırken bizlere her türlü imkanı sağlayan başta İlçe Kaymakamımız Mehmet Aksu olmak üzere Belediye Başkanımız Ahmet Yaptırmış, Gençlik Spor il Müdürümüz Fuat Taşkesenli, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Şuayp Gacır ve Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem'e teşekkür ediyoruz" dedi.


Aşkale Voleybol Takımı kazandıkları Tokat Spor maçını tüm Aşkale'ye hediye ettiler. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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