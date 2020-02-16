Aşkale Gençlikspor Voleybol takımı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Aşkale Gençlikspor Voleybol takımı finalde - Son Dakika Spor

Aşkale Gençlikspor Voleybol takımı finalde

6 saat önce

Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları Gümüşhanede başladı.

Aşkale Gençlikspor Voleybol takımı finalde, System.String[]

Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları Gümüşhanede başladı. Erzurum'u temsilen liglere katılmaya hak kazanan Aşkale Gençlik Spor Müdürlüğü Voleybol takımı yarı finallere fırtına gibi başladı. Ligin favori takımı olarak gösterilen Tokat Voleybol takımını 3-1'lik net bir skorla yenerek büyük bir avantaj elde eden takım bugün ise rakibi Van Spor'u 3-0'lık bir skorla yenerek Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.


İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış gruplarında 1. olan takım hocası Mehmet Kırık'ı telefonla arayarak tebrik ettiler. Yarı finaller sonrası gruplarını lider olarak tamamlayan Aşkale Gençlik Spor Voleybol takımını izlemek giden için giden Erzurum Spor Şube Müdürü Güngör Şenses tüm takıma başarı belgesi ve madalya taktim etti. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
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