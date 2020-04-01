Aşkale güne depremle başladı - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre sabah saat 06.35'de merkez üssü Küçük Geçit köyü olarak bildirilen 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem dolayısı ile herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken kısa süreli panik yaşandı. - ERZURUM