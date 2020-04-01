Aşkale güne depremle başladı - Son Dakika

Aşkale güne depremle başladı
6 saat önce
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sabah saat 06.35'de merkez üssü Küçük Geçit köyü olarak bildirilen 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem dolayısı ile herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken kısa süreli panik yaşandı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:00 Kaynak: İHA
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