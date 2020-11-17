Aşkale heyetinden Jandarma Komutanlığı'na ziyaret - Son Dakika

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İl Meclis Üyeleri, Yaşar Taş, Naci Kırkpınar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Gökhan Çamlıbel ile birlikte İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz'ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyarette Aşkale'de yapılması planlanan yeni Jandarma yerleşkesi ve Kandilli Mahallesindeki kurulacak olan Jandarma karakolu hakkında görüşme ve istişareler yapıldı. - ERZURUM