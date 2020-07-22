Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu veda etti - Son Dakika

Kaymakamlar Kararnamesi ile Adana'nın İmamoğlu ilçesine ataması yapılan Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, bugün itibari ile Aşkale'ye veda etti.

Yaklaşık 3 seneden beri görev yaptığı Aşkale'den ayrılan Mehmet Aksu Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ı makamında ziyaret eti. Ziyaret esnasında duygu doku anlar yaşanırken Belediye Başkanı Yaptırmış, Aşkale anısına Kaymakam Mehmet Aksu'ya hediyeler takdim etti.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, "Yaklaşık 3 yıldır gururla yaptığım "Aşkale Kaymakamlığı" görevimden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Görev yaptığım zaman zarfında, kanunlarımızın ve hükümetlerimizin emirleri doğrultusunda görevimi yapmaya ve halkımızın gönlünü kazanmaya tabiri caiz ise yüreklere dokunmaya çalıştım. Bunu başarmış ve kubbede hoş bir sada bırakmış isem ne mutlu bana. Bakanlığımızın emirleri gereği arzu ettiğim tarihten önce ayrılmam dolayısı ile, vedalaşma imkanı bulamadığımız; yakın uzak arkadaşlarıma, esnaflarımıza, sanayicilerimize, çalışma arkadaşlarıma, kısacası tüm Aşkaleli hemşehrilerime en derin sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" dedi.

Aşkale Belesiye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise, "Gerek Belediye Başkanlığım döneminden önce gerekse Belediye Başkanlığımız döneminde yakınen tanidığım ve birlikte çalışma onuruna erdiğim İlçe Kaymakamımız Mehmet Aksu beye bugüne kadar yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hakikaten ilçemiz adına birlikte çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Sayın Kaymakamımız ile bir araya gelmiş ve Aşkale'de güzel işlere imza attık. Kendisini gerçekten çok sevdik. En önemlisi baki kalan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Kendisi o sedayı ilçeye bırakarak ayrılıyor. Aşkale'ye güzel bir iz bırakarak ilçeden ayrılıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aşkale anısına Mehmet Aksu'ya hediyeler takdim etti. - ERZURUM