Aşkale-Rize arasında hızlı tren hattı çalışmaları

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, hızlı tren hattı çalışmaları kapsamında Aşkale-Rize arasında 200 kilometre hat oluşturmayı planladıklarını ve bunun için de proje çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, İyidere ilçesinde yapımı için ihalesi gerçekleştirilen lojistik merkezinin hızlı tren hattıyla beslenmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Proje üzerinde yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını vurgulayan Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Aşkale-Rize arası 200 kilometre bir hat oluşturmayı planlıyoruz ve bunun için de proje çalışmalarını başlatmış durumdayız.

Hem yük taşımacılığı hem yolcu taşımacılığı için yapılmış özel bir hat olacak.

Proje gerçekleştiğinde Aşkale'den, Türkiye'nin muhtelif bölgelerine ulaşan kuzey-güney ve doğu-batı istikametlerindeki ana hatta bağlanacağız."

Avcı, demir yolu ile birlikte lojistik merkezinin İran, Çin ve Rusya gibi dev pazarlara bağlanacağının altını çizerek, "Bu proje uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve başlattığımız çalışmadır.

Proje özgündür ve lojistik merkezi büyük pazarlara bağlama projesidir. Bölgede yapılacak diğer projelerin yerine yapıldığı bilgileri ise spekülatiftir." ifadesini kullandı.